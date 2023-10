"Palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar", aşa că "deschidem un coridor umanitar prin Egipt. Primele două zboruri vor pleca săptămâna aceasta şi vor aduce materiale umanitare în Gaza", a precizat preşedinta Comisiei Europene la Tirana, în Albania.



Cu câteva ore mai devreme, OMS a avertizat că, fără ajutor, o "adevărată catastrofă" va avea loc în 24 de ore în Gaza, aflată sub asediu de la atacul sângeros al Hamas împotriva Israelului.



Din 7 octombrie, un milion de palestinieni disperaţi şi-au căutat refugiu în sudul Fâşiei Gaza, prinşi în acest mic teritoriu sub controlul Hamas, izolaţi de lume de zece zile.



"Nu poate exista nicio justificare pentru actul terorist al Hamas", a subliniat Ursula Von der Leyen, "pentru masacrarea brutală a 1.400 de persoane în Israel. În faţa acestei orori, Israelul are dreptul să se apere, în conformitate cu dreptul umanitar şi internaţional", a menţionat responsabilul UE.



"Şi chiar acum, palestinienii din Gaza au nevoie de ajutor umanitar. Ei nu pot plăti preţul pentru barbaria Hamas", a adăugat ea.



Peste 1.400 de oameni au murit în Israel de la începutul războiului, majoritatea civili ucişi în ziua atacului. Hamas a luat, de asemenea, 199 de ostatici, potrivit Israelului.



În ripostele Israelului au fost ucise cel puţin 2.750 de persoane în Gaza, majoritatea civili palestinieni, între care sute de copii, potrivit autorităţilor locale.