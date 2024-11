Armata ucraineană a menționat că apărarea aeriană a încercat să respingă atacul, însă detaliile privind cauza incendiului din districtul Shevchenkivskyi rămân neclare – fie o lovitură directă a dronei, fie fragmente provenite dintr-o dronă doborâtă ar putea fi la originea flăcărilor. Martorii Reuters au raportat explozii și fum ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.

Duminică marchează ziua 984 a conflictului din Ucraina, iar evenimentele continuă să fie actualizate în timp real:

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al consiliului de securitate de la Moscova, a comentat alegerile prezidențiale din Statele Unite, afirmând că acestea nu vor avea un impact asupra Moscovei. „Alegerile nu vor schimba nimic pentru Rusia, deoarece candidații americani reflectă în totalitate consensul bipartizan privind necesitatea înfrângerii țării noastre”, a declarat Medvedev pe platforma Telegram.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a informat că echipajele de urgență au fost mobilizate în districtul Shevchenkivskyi pentru a interveni asupra incendiului declanșat de atacul cu drone al Rusiei.

Districtul Shevchenkivskyi, situat aproape de centrul Kievului, este o zonă dens populată, cunoscută pentru universitățile, restaurantele și atracțiile sale turistice. Kievul, alături de o mare parte din estul Ucrainei, a fost sub alertă de raid aerian pe parcursul nopții, potrivit avertismentelor distribuite de armata ucraineană pe rețelele de socializare, conform Reuters.

Pe internet a circulat și un videoclip, încă neverificat, care ar ilustra un incendiu izbucnit într-un apartament de bloc.

High-rise residential building in Kyiv’s western Svyatoshynskiy District hit, apartment in fire. This was the explosion I heard. Family now sheltering “between two walls” in our flat. pic.twitter.com/3Fc9u9wwCL