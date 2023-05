Ultimul plan al Rusiei este legat de centrala nucleară de la Zaporojie. Aici va simula un atac pentru a acuza Forțele Armate ale Ucrainei, a a vertizat Andriy Yusov, un reprezentant al Ministerului Apărării al Ucrainei.

The Russian occupiers at the Zaporizhzhia NPP are preparing a provocation "to create a center of radiation danger," for which an attack on the territory of the plant may be carried out in the near future, according to Ukrainian intelligence. pic.twitter.com/K5J3f3oalI

UPDATE 8:30 - Forțele ucrainene au interceptat cinci drone Orlan-10 și două drone Zala, a anunțat Statul Major General al forțelor armate ucrainene în actualizarea de sâmbătă dimineață. Forțele ruse au efectuat 13 atacuri cu rachete asupra regiunii Kiev de la începutul lunii mai.

Forțele ruse au efectuat o lovitură de mare amploare cu rachete și drone în Ucraina în 25 și 26 mai. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat zece rachete de croazieră aeriene Kh-101/555 în regiunile Kiev și Dnipropetrovsk și au lansat opt rachete ghidate antiaeriene S-300/400 către orașul Dnipro. Forțele ruse au lansat, de asemenea, 31 de drone Shahed-131/136 din direcțiile de sud și nord în noaptea de 25 spre 26 mai. Statul Major ucrainean a declarat că forțele ucrainene au distrus toate cele zece rachete Kh-101/555 și 23 de drone Shahed. -131/136 drone.

The strikes on Dnipro were probably carried out by S-300 or S-400 missiles



Judging by the consequences of the hits in the Kharkiv and Dnipropetrovsk regions, it was this type of missile that could have struck civilian objects, said Air Force of the AFU speaker Yuri Ignat. pic.twitter.com/j6fzvnmrCC