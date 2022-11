Fostul premier și președinte al Rusiei nu se sfiește să lanseze amenințări cu armele atomice. Dmitri Medvedev a amenințat că va folosi arme nucleare de trei ori în ultima lună. Astăzi, 1 noiembrie, pe canalul său Telegram, el a descris logica după care se vor ghida autoritățile ruse atunci când vor folosi o lovitură nucleară.

Un reportaj amplu prezentat de televiziunile ruse vorbește despre diverse adaptări ale unor obiceiuri sau glume macabre, specifice Halloween-ului, majoritatea având ca țintă soldații ruși. Se vorbește despre rețeta de ciorbă din părți ale unui soldat "parțial mobilizat" sau de un schelet montat din coaste de porc și cârnați. Reporterul mai amintește faptul că vrăjitoarele din Kiev și-ar fi inclus în ritualuri și unul prin care iau legătura cu sufletele soldaților ruși morți de front.

Propagandistul șef al Kremlinului, Vladimir Soloviov, a lansat în emisiunea sa o altă minciună grosolană, potrivit căreia NATO ar fi pornit războiul împotriva Rusiei pe 17 februarie 2022 (cu o săptămână înainte de declanșarea invaziei în Ucraina - N.R.) . Soloviov a revenit la acuzațiile de nazism, comparându-l pe cei mai importanți lideri occidentali cu Hitler:

