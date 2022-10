UPDATE 8:00 - Alarme aeriene în mare parte din Ucraina, în Kiev s-au auzit mai multe explozii.

Pe cerul capitalei Kievului s-au văzut mai multe fuioare fum, după ce au avut loc aproximativ 10 explozii, potrivit Reuters.

Monday morning. 15+ missiles from Russia already. 10 explosions in Kyiv\"s region, 2 in Kharkiv so far. Critical infrastructure under attack. No electricity, no water. And it\"s only 8 in the morning 😃

Fuck them sideways. #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/nYZzEqwZlH