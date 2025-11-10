UPDATE 8:00 - Trei drone, observate deasupra unei centrale nucleare din Belgia

Trei drone au fost observate zburând deasupra Centralei Nucleare Doel, situată în nordul Belgiei, în seara zilei de 9 noiembrie, potrivit Deutsche Welle.

Un purtător de cuvânt al companiei locale de energie Engie a declarat că operațiunile centralei, aflate lângă orașul Anvers, nu au fost afectate de incident.

Observarea dronelor a provocat perturbări în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Danemarca și Țările de Jos. Anchetele sunt în desfășurare, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca dronele să fie de origine rusă.

UPDATE 7:00- Ucraina intenționează să comande 27 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, spune Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina plănuiește să achiziționeze 27 de sisteme Patriot de la producători americani pentru a-și consolida apărarea aeriană împotriva atacurilor rusești. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Zelenski a menționat că statele europene ar putea, de asemenea, să împrumute Ucrainei sistemele Patriot pe care le dețin.

Declarația vine în contextul unor atacuri devastatoare asupra rețelei energetice ucrainene, care au provocat pene de curent în multe regiuni ale țării. Zelenski a subliniat că Rusia folosește aceste atacuri ca formă de „terorism energetic” pentru a destabiliza societatea ucraineană.