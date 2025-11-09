UPDATE 9:40 - Lavrov, dispus să se întâlnească cu Rubio

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă, a relatat agenţia rusă RIA, preluată de Reuters. „Secretarul de stat Marco Rubio şi cu mine înţelegem necesitatea unei comunicări regulate. Este important pentru a discuta problema ucraineană şi pentru a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm prin telefon şi suntem pregătiţi să organizăm întâlniri faţă în faţă atunci când este necesar”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat RIA Novosti. Declaraţia vine după ce o convorbire telefonică între el şi Rubio, destinată pregătirii unui summit ruso-american la Budapesta, nu a decurs bine şi a dus la anularea întâlnirii pe care o anunţase deja preşedintele american Donald Trump.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Atacul asupra oraşului Voronej, centrul administrativ al regiunii omonime, nu a provocat victime, a precizat guvernatorul Aleksandr Gusev pe Telegram, relatează Reuters.

Mai multe drone au fost doborâte de sistemele de război electronic, provocând un incendiu la o instalaţie de utilităţi, care a fost stins rapid, a adăugat el.

Măsurile de siguranţă au dus la scăderi ale temperaturii încălzirii centrale în unele locuinţe şi la pene scurte de curent în unele părţi ale oraşului, dar alimentarea a revenit ulterior la normal, a precizat Gusev.

Ministerul rus al Apărării nu a menţionat nicio dronă doborâtă în regiunea Voronej în actualizarea sa zilnică de duminică de pe Telegram. Ministerul raportează de obicei câte drone distrug unităţile sale, nu câte lansează Ucraina. Ministerul a declarat că un total de 44 de drone ucrainene au fost distruse sau interceptate peste noapte, inclusiv 43 în regiunea de frontieră Briansk şi una în regiunea Rostov din sudul Rusiei.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit acesteia, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, în timp ce Ucraina susţine că acestea sunt acte legitime de autoapărare în războiul pe care Rusia l-a declanşat împotriva ei în februarie 2022.