UPDATE 08:20 - Rușii au atacat o mașină civilă în regiunea Sumîi: un mort și mai mulți răniți

O persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite într-un atac rusesc care a avut loc asupra regiunii Sumîi, noaptea trecută.

”Din păcate, un bărbat rănit într-un atac rusesc asupra unei mașini civile în satul Seredyna-Buda a murit la spital”, a transmis Oleh Hryhorov, șeful administrației militare a regiunii Sumi, pe Telegram.

Potrivit lui, victima avea 49 de ani și se afla în stare critică, după un atac cu o dronă rusească.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut joi o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO - Industry Forum de la București.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, întrevederea a reprezentat o bună ocazie pentru aprofundarea subiectelor de interes comun din domeniul apărării și perspectivele cooperării bilaterale.

"Au avut loc convorbiri cu privire la contextul evoluțiilor de securitate regionale, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea posturii NATO de apărare și descurajare pe Flancul Estic. Punctul central al discuției a fost reprezentat de oportunitățile de cooperare dintre cele două state în domeniul industriei de apărare", se arată în comunicat.

Ministrul Moșteanu a subliniat deschiderea comunității statelor membre europene, inclusiv a României, pentru implicarea Ucrainei în proiectele și inițiativele europene din domeniul apărării. Au fost evidențiate, totodată, principalele progrese înregistrate de țara noastră pentru implementarea regulamentului Security Action for Europe (SAFE) în direcția valorificării industriei naționale de apărare, în contextul în care și Ucraina este eligibilă pentru participarea, alături de statele membre, la achiziții comune sprijinite de acest instrument financiar european.



"Eforturile noastre comune la nivel european ar trebui să se bazeze inclusiv pe lecțiile învățate de la Ucraina, mai ales cu privire la importanța creării unor ecosisteme inovatoare de drone și anti-drone. Suntem interesați să explorăm întregul potențial al inovării în domeniul apărării, inclusiv prin valorificarea soluțiilor ucrainene", a declarat Ionuț Moșteanu, citat în comunicat.

UPDATE 7:10 - NATO a depășit acum Rusia în producția de muniție, după o perioadă în care Moscova a depășit întreaga producție a alianței, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, pe 6 noiembrie, preluat de Kyiev Independent.

„Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți aliații NATO la un loc. Dar nu mai este așa”, a declarat Rutte la Forumul NATO-Industrie din Capitala României.

El a atribuit această schimbare unei extinderi a capacității de producție în domeniul Apărării în cadrul alianței.