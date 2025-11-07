În cadrul dialogului, Nicușor Dan a subliniat că Ucraina trebuie să câștige acest conflict, deoarece lupta sa protejează nu doar teritoriul național, ci și securitatea Europei în ansamblu și valorile comune ale țărilor europene, a scris șeful statului pe pagina sa de X.

Pe plan bilateral, cei doi lideri au convenit să continue eforturile pentru consolidarea parteneriatului strategic între România și Ucraina. Nicușor Dan a precizat că ambele părți sunt angajate în implementarea unei agende pragmatice, orientate spre viitor și sustenabilă, care să consolideze cooperarea și relațiile dintre cele două state.

Discuția de astăzi reafirmă angajamentul României față de stabilitatea regională și sprijinul pentru Ucraina în contextul securității europene, precum și dorința de a dezvolta parteneriate durabile care să susțină valorile democratice comune.

