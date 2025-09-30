”Am convocat o şedinţă a Corpului Tehnologic. Producătorii armelor noastre cu rază lungă de acţiune au fost prezenţi la şedinţă. Problema principală este volumul de producţie. Ministerul Apărării şi alţi oficiali guvernamentali, forţele noastre de apărare şi securitate, precum şi toate principalele companii care produc drone şi rachete ucrainene au fost implicate în discuţie astăzi”, a spus Volodimir Zelenski.

El a adăugat că acest format funcţionează cel mai bine – „când toată lumea participă la aceeaşi conversaţie, când toţi cei implicaţi în pregătirea deciziilor importante care sunt de fapt afectaţi pot aduce informaţii reale pe masă şi nu pot minţi”.

Zelenski a menţionat că existau evaluări diferite privind potenţialul de producţie intern şi capacităţile reale ale companiilor. „Ieri am vorbit în detaliu cu producătorii noştri şi am mai vorbit cu ei şi astăzi. Apoi au participat toţi cei responsabili din partea statului pentru contracte şi finanţare. Trebuie să producem la maximum, iar capacitatea noastră de producţie ucraineană este încă departe de a fi atinsă”, a spus el.

Zelenski a declarat că finanţarea ucraineană este direcţionată astfel încât fiecare companie capabilă să livreze rezultate de calitate să primească comenzi şi să le poată îndeplini integral. ”Partenerii ne ajută cu finanţarea, în special pentru drone. Acest lucru este important şi se observă. Sarcina Ministerului Apărării şi a tuturor instituţiilor implicate este să asigure că producătorii primesc cât mai multe comenzi pe care le pot îndeplini realist”, a mai spus el.