Volodimir Zelensky urmează să ia cuvântul marţi după-amiază la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Miercuri dimineaţă, el se va adresa Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale, relevă Ukrinform, care citează membri ai delegaţiei ucrainene.

Președintele ucrainean urmează să participe, de asemenea, la numeroase întâlniri bilaterale în aceste zile, inclusiv la o întâlnire programată marţi cu preşedintele SUA, Donald Trump.

O serie de evenimente paralele la nivel înalt organizate de Ucraina sunt programate să aibă loc la New York, inclusiv cele la care participă prima doamnă Olena Zelenska, axate pe educaţie ca fundament al rezilienţei Ucrainei, precum şi pe eforturile de repatriere a copiilor răpiţi de Rusia.

Preşedintele Ucrainei a scris despre sosirea sa în Statele Unite pe pagina sa de Facebook. „Împreună cu prima doamnă a Ucrainei şi echipa noastră, am ajuns la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, la primul summit al liderilor Coaliţiei noastre pentru returnarea copiilor ucraineni şi la summitul anual al Platformei Crimeea, care în 2025, pentru prima dată, va avea loc pe scena mondială – subliniind natura globală a schimbărilor provocate de acest război, războiul pe care Rusia l-a început în Crimeea”, a scris el.

„Ne amintim rădăcinile agresiunii ruseşti. Facem tot posibilul pentru a opri războiul. Lucrăm pentru a garanta securitatea pe termen lung pentru toţi copiii ucraineni”, a adăugat el. El a mai afirmat că sprijinul partenerilor este esenţial. „Şi acest nou sprijin va fi, fără îndoială, rezultatul acestei săptămâni diplomatice”, a scris el.

După cum a raportat anterior Ukrinform, Zelenski a declarat că sunt planificate aproape 20 de întâlniri între delegaţia ucraineană şi liderii mondiali în timpul săptămânii Adunării Generale a ONU.

Casa Albă a confirmat oficial întâlnirea bilaterală între preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite, care va avea loc marţi la New York.