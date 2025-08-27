UPDATE 9:50 - Zelenski propune țări din Golf și state europene ca potențiale gazde ale tratativelor de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus state din Golf, mai multe țări europene și Turcia ca potențiale gazde pentru viitoare negocieri de pace cu Rusia, informează DPA.

Într-un mesaj video, Zelenski a spus că în această săptămână vor avea loc discuții cu reprezentanți ai acestor țări.

"În ce ne privește, totul va fi pregătit deplin pentru a pune capăt acestui război. Singurele semnale pe care Rusia le trimite indică faptul că intenționează să continue să ocolească negocierile reale", a adăugat șeful statului ucrainean.

Anterior în acest an, Rusia și Ucraina au purtat, la Istanbul, primele discuții directe începând din 2022, ajungând la acorduri limitate asupra unor chestiuni umanitare precum schimburi de prizonieri, însă nu au înregistrat progrese în direcția unui acord mai amplu.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska și cu Zelenski și mai mulți lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile.

Pentru a accepta o pace, Moscova continuă să ceară ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și ca această țară să cedeze teritorii, solicitări respinse ferm de Kiev.

Până acum Rusia a respins propunerile pentru o întâlnire directă între Putin și Zelenski, susținând că o asemenea discuție trebuie să fie pregătită la nivel mai scăzut prin acorduri concrete. Kremlinul a respins orice discuții în Europa, argumentând că statele Uniunii Europene nu sunt neutre în conflictul din Ucraina.

UPDATE: Ucraina a anunţat că le va permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara în timpul Legii Marţiale, o relaxare a restricţiilor impuse de războiul cu Rusia, măsură menită să le păstreze legăturile cu patria și aplicabilă inclusiv celor aflaţi deja în străinătate. Până acum, bărbații nu aveau voie deloc să părăsească Ucraina pe timp de război.

Autorităţile ucrainene au anunţat că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate, o relaxare a Legii Marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse.

Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbaţii cu vârsta între 18 şi 60 de ani aveau interdicţia de a părăsi Ucraina, cu câteva excepţii. Mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-şi viaţa în pericol.

"Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naţionale. Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricţii în timpul legii marţiale", a anunţat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Potrivit acesteia, decizia li se aplică tuturor cetăţenilor cu vârsta din categoria vizată, inclusiv celor "care se află în prezent în străinătate" şi care pot, prin urmare, să se întoarcă în Ucraina şi să plece din nou liber.

"Vrem ca ucrainenii să îşi păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil", a explicat premierul.