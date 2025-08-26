UPDATE 9:10 - Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul britanic de externe David Lammy, cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, cu ministrul finlandez de externe Elina Valtonen şi cu şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, printre alţii, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comunicat.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat că Ucraina îi este recunoscătoare lui Rubio pentru eforturile sale şi preşedintelui american Donald Trump pentru „rolul său de lider în procesul de pace”. El a subliniat că garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt esenţiale.

„Am reiterat poziţia Ucrainei potrivit căreia garanţiile de securitate trebuie să fie concrete, obligatorii din punct de vedere juridic şi eficiente. Acestea ar trebui să fie multidimensionale, incluzând aspecte militare, diplomatice, juridice şi de altă natură”, a declarat Sîbiha pe X.

„Cu toţii împărtăşim convingerea că armata ucraineană reprezintă nivelul fundamental al oricăror astfel de garanţii, prin urmare, consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”, a adăugat şeful diplomaţiei ucrainene.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ, luni, la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Cred că vom pune capăt războiului", a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina şi a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în calea încheierii războiului Rusiei în Ucraina.