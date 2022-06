UPDATE 9:35 - Consiliul de Securitate ONU se reunește într-o ședință de urgență după atacul cu rachete rusesști în centrul comercial din Kremenciuck, anunță Nexta. Cel puțin 18 civili au fost uciși și alți peste 60 au fost răniți, potrivit unui pri mbilanș în urma atacului cu două rachete lansat luni seară de ruși în Kremenciuk. Cel puțin 36 de persoane sunt date dispărute, potrivit anunțului autorităților citate de presa ucraineană.

The death toll on the rocket attack on the Amstor shopping mall in #Kremenchuk has risen to 18. pic.twitter.com/Iyr88SXore