UPDATE 7:00 - Trump și-a acordat un răgaza de două săptămâni pentru a negocia pacea

Președintele american Donald Trump și-a exprimat speranța că în două săptămâni va afla cum va evolua situația războiului din Ucraina și a mărturisit că nu a crezut că soluționarea acestui conflict va fi atât de dificilă. De asemenea, Trump a dat de înțeleg că războiul din Ucraina nu este unul al Statelor Unite și este posibil ca Washingtonul să se retragă din eforturile diplomatice în cazul în care Rusia și Ucraina nu se vor înțelege.

"Sunt de părere că războiul ăsta se află cam la mijloc, din punct de vedere al dificultății lucrurilor. Nu sunt mulțumit de nimic în legătură cu războiul din Ucraina — de nimic, chiar nu sunt mulțumit. O să vedem ce se va întâmpla. În următoarele două săptămâni vom vedea încotro vor merge lucrurile și ar fi bine să fiu foarte mulțumit în următoarea perioadă", a afirmat liderul de la Casa Albă.