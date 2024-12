UPDATE 11:40 - Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Patru persoane, inclusiv un copil de 12 ani, au fost rănite în Zaporojie după bombardarea unui bloc cu 9 etaje.

Un atac similar a avut loc și în Harkov, fiind rănite cel puțin șase persoane, printre care și un copil.

De cealaltă parte, autoritățile din Rusia spun că șase persoane, între care un copil, au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainean asupra orașului Rylsk din regiunea Kursk. Guvernatorul regiunii, Alexander Khinshtein, a declarat că Ucraina a lansat rachete HIMARS oferite de SUA, avariind mai multe clădiri, inclusiv o şcoală, un centru de recreere şi locuinţe.

Tot în Rusia, două aeroporturi au fost închise temporar în urma unor atacuri. Este vorba despre aeroportul din Kazan și cel din Izhevsk.

Volodimir Zelenski a anunțat desemnarea lui Nariman Celal, un politician și lider al comunității tătare din Crimeea, în funcția de ambasador al Ucrainei în Turcia.

Celal, fost jurnalist și șef-adjunct al Majlisului – adunarea tradițională a tătarilor din Crimeea – a fost închis timp de aproape trei ani de Rusia, fiind eliberat în 2023 printr-un schimb de prizonieri. Condamnat în 2021 la 17 ani de închisoare pentru acuzații de terorism, acesta a fost acuzat de complot împotriva unei conducte de gaz în Simferopol. Amnesty International l-a recunoscut drept prizonier politic, condamnând sentința ca fiind un abuz asupra drepturilor omului în Crimeea.

Numirea sa ca ambasador este văzută ca un gest strategic și simbolic, având în vedere legăturile istorice ale Turciei cu comunitatea tătară și rolul său în medierea conflictului.

Vineri dimineață, Rusia a lansat un nou atac asupra capitalei Ucrainei, utilizând opt rachete hipersonice Kinjal. Atacul a provocat un deces și pagube materiale semnificative.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a distrus patru baterii antiaeriene Patriot, un sistem HIMARS, cinci stații de război radio-electronic și șase depozite de muniții. Ucraina nu a confirmat aceste informații, dar a raportat daune la șase misiuni diplomatice aflate într-o clădire din Kiev, inclusiv ambasadele Albaniei, Argentinei, Macedoniei de Nord, Portugaliei, Muntenegrului și Autorității Palestiniene.

Pagubele asupra ambasadelor au fost limitate, afectând în principal ferestrele și ușile clădirii. Oficialii europeni, printre care șefa diplomației UE, Kaja Kallas, au condamnat atacul, calificându-l drept „barbar” și subliniind că astfel de acțiuni împotriva misiunilor diplomatice încalcă normele internaționale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să răspundă „de fiecare dată” atacurilor ucrainene susținute de Occident. Acesta a făcut referire la atacurile recente efectuate de Ucraina asupra unor obiective din Rusia, inclusiv o uzină chimică din regiunea Rostov, lovită de rachete americane ATACMS și britanice Storm Shadow.

Conflictul din Ucraina continuă să evolueze, iar atacurile reciproce subliniază intensificarea tensiunilor între cele două părți.

