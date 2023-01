Vladimir Putin nu scapă prilejul de a justifica războiul din Ucraina, pentru de-nazificare, comparând ce au făcut naziștii în al Doilea Război Mondial cu ce ar fi făcut regimul „nazist” în Ucraina împotriva etnicilor ruși.

Președintele Rusiei vorbește despre Holocaust și subliniază din nou obiectivul pe care l-a anunțat acum un an: „denazificarea” Ucrainei. Acesta a repetat afirmația sa potrivit căreia invazia ordonată de el este justificată în urma „curățării etnice organizate de neo-naziști în Ucraina”, referindu-se inclusiv la regimul Zelenski.

Vladimir Putin a folosit, cu o nonșalanță incredibilă, Ziua de Comemorare a Holocaustului pentru a susține că „neonaziştii” acţionează în Ucraina, în timp ce și-a continuat justificarea pentru războiul barbar din Ucraina.

În timp ce războiul său cinic și sângeros continuă să spulbere pacea în Europa, Putin și-a repetat deja binecunoscuta afirmație chiar în ziua în care lumea își amintește de ororile inimaginabile care au ucis 6 milioane de evrei în Europa ocupată de germani, notează într-un comentariu DailyMail.

Liderul de la Kremlin, a făcut declarații stupefiante în timpul întâlnirii rabinul-șef al Rusiei Berl Lazăr, în ajunul Zilei internaționale de comemorare a Holocaustului.

„Acum facem tot ce ne stă în putere pentru a preveni ca ceva atât de oribil să se întâmple din nou. Dintre toți evreii care au fost uciși de naziști, cei mai mulți dintre ei erau cetățeni ai Uniunii Sovietice. Durerea este împărtășită de noi.

Uitarea lecțiilor istoriei duce la repetarea unor tragedii teribile.

Acest lucru este dovedit de crimele împotriva civililor, epurarea etnică și acțiunile punitive organizate de neonaziști în Ucraina. Soldații noștri luptă cu curaj împotriva acelui rău”, a transmis Putin rabinului-șef al Rusiei Berl Lazăr.

Majority of Jews exterminated by Nazis were citizens of Soviet Union, this is our common pain - Putin at meeting with #Russian Chief Rabbi and Jewish Communities President on eve of Holocaust Remembrance Day.#Russia pic.twitter.com/o33Zgm6jQ7