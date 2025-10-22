Aceștia au aruncat cu sticle și artificii în autorități în timpul demonstrațiilor anti-imigrație. Violențele au izbucnit după ce bărbat de 26 de ani ar fi abuzat o fetiță de zece ani.

Imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta inclusiv minorii.

Proteste uriașe. O mașină a fost incendiată

Șase persoane au fost arestate în urma violențelor izbucnite în fața hotelului Citywest din Dublin, cunoscut pentru cazarea solicitanților de azil. Potrivit ultimelor informații, polițiștii au fost atacați cu sticle, cărămizi, petarde și sticle.

Autoritățile au transmis că protestatarii au încercat să rupă cordonul de securitate. De asemenea, unii manifestanți aveau asupra lor furci de grădină și alte unelte periculoase, iar alții au spart ziduri pentru a lua pietre cu care să lovească forțele de ordine. Inclusiv o mașină a polițiștilor a fost incendiată.

Protestul a izbucnit în contextul unei serii de tensiuni din ultimele luni privind politica Irlandei față de imigranți. Prim-ministrul irlandez a condamnat ferm atacurile asupra poliției și a transmis că nu există nicio justificare pentru abuzurile josnice. Ulterior, autoritățile au deschis o anchetă privind violențele și a promis identificarea tuturor celor implicați.