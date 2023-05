Cunoscutul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov, prieten cu Vladimir Putin, folosește foarte des emisiunile sale din media oficială rusă pentru a lansa scenarii șocante în care Occidentul să fie atacat, prin folosirea de arme nucleare, pentru a opri ajutorul dat Ucrainei de peste un an de zile de când a fost invadată de ruși.

Într-o nouă înregistrare din emisiunea sa de la postul Russia 1, Soloviov revine cu atacul nuclear asupra Marii Britanii prin folosirea submarinului de tip Poseidon.

„Aș testa Poseidon acum... pe Anglia. Nu sugerez deloc să scufundăm mica insulă. Cel mai important este ca ei să nu aibă nicio îndoială că suntem pregătiți să folosim arme nucleare. Și nu mi-ar păsa deloc dacă am merge și am scufunda orice transportă tancuri.

SUA nu au doar îndoieli că Rusia nu va folosi arme nucleare, ci sunt siguri că nu le vom folosi! Tocmai din acest motiv, celebrul nemernic numit Blinken l-a convins pe Biden că trebuie să dea undă verde la furnizarea de F-16. El a spus că Rusia nu va face nimic. Așa că trebuie să-i zdrobim cu bombe nucleare!”, a declarat Soloviov.

„Supernavele Poseidon” sunt arme de represalii pentru a răspunde la un atac nuclear asupra Rusiei. „Această „mega-torpilă” nucleară este unică în istoria lumii”, consideră expertul american în submarine H. I. Sutton , potrivit Hotnews.ro. Submarin fără echipaj uman și, de facto, torpilă, Poseidon are o lungime de 24 de metri și este înarmat cu un focos nuclear de 10 megatone și ar putea fi folosită de Putin ca armă nucleară tactică.

„Explozia acestei torpile termonucleare în dreptul coastei Marii Britanii va cauza un val tsunami gigantic de până la 500 de metri înălțime. Un astfel de baraj poartă de asemenea pe cont propriu doze extreme de radiații. După ce a trecut peste Insulele Britanice va transforma orice ar fi rămas din ele într-un deșert radioactiv, impropriu pentru o perioadă lungă de timp”, declara, în urmă cu un an, Dmitri Kiseliov, supranumit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului.

