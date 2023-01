Un cunoscut economist rus, propagandist al lui Putin, susține că ar trebui bombardat și distrus Parlamentul Germaniei după ce Berlinul și-a schimbat poziția complet și a decis să trimită tancurile de asalt în războiul din Ucraina. Evgheni Satanovski (Satanovsky) susține că rachetele nucleare ar trebui să fie folosite pentru distrugerea democrației germane.

Propagandistul lui Putin a declarat că trebuie lovit nuclear Bundestagul, pentru a fi distrus.

„Tancurile germane cu cruci pe armură vor mărșălui din nou prin Ucraina atacând soldații ruși. (...) Uniunea Sovietică a bombardat Berlinul în 1941. Și pentru mine acesta este un semnal că Reichstag-ul sau Bundestag-ul, care înlocuiește acum Reichstag-ul, pur și simplu nu ar trebui să mai rămână în picioare. Terenul plat, ușor radioactiv, topit va rămâne, acolo, la locul lui”, a mai declarat Satanovski, pe canalul de Youtube Waldman-LINE, notează DailyMail.

Afirmațiile lui Satanovski nu surprind. Mai ales că la sfârșitul anului trecut, într-o emisiune a celui mai cunoscut și fervent propagandist al președintelui Putin - Soloviov, Satanovski a propus uciderea a 200 de oficiali NATO ca soluție pentru ca Rusia să câștige războiul din Ucraina: „Scopul acestor oameni este ca țara noastră să nu mai existe”.

Între timp, propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov, mai spune că livrarea tancurilor este o dovadă în plus pentru ruși că Germania s-a alăturat direct războiului.

„Este timpul să transmitem un mesaj clar și hotărât că acum considerăm Germania o parte directă a conflictului, reaprinzând amintirile celui de-al Doilea Război Mondial.

Apariția tancurilor germane înseamnă, cu siguranță, că teritoriul german, bazele militare și alte zone le putem considera drept ținte legitime. NATO vrea să lupte în acest mod viclean, pretinzând că nu luptă.

În visele tale! În visele tale!”, a declamat Soloviov.

„Și Pistorius (Boris, ministrul german al apărării, n.r.) va rămâne în istorie ca un imbecil care a făcut ca Germania să devină o zonă de distrugere directă. Și cancelarul Olaf Scholz, de asemenea, și ministrul de externe Annalena] Baerbock. Poporul german va ști ce noi lideri naziști a ridicat și a adus la putere. Noi suntem agresorul? Timp de opt ani ați hrănit regimul nazist din Ucraina, timp de opt ani ați ucis populația din Donbas!”, a mai spus Soloviev.

