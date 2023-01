Germania va livra Ucrainei tancurile de luptă principale Leopard 2

Germania urmează să trimită tancurile sale căutate Leopard 2 în Ucraina pentru a sprijini efortul de război al țării, potrivit unor surse citate de Der Spiegel.

Cancelarul german Olaf Scholz a decis să livreze tancurile de luptă după „luni de dezbateri”, potrivit publicației germane. Germania ar fi luat această decizie și va permite aliaților NATO să furnizeze astfel de echipamente militare.



Parlamentul german dezbate chiar miercuri decizia de a trimite tancurile în Ucraina, notează CNN.

Potrivit informațiilor Der Spiegel, cel puțin o companie Leopard 2A6 este implicată în livrare, tancurile fiind furnizate din stocurile Bundeswehr (Armata germană, n.r.). Înaintea deciziei Germaniei, alți aliați, inclusiv din Scandinavia, au anunțat că vor livra tancuri de luptă principale Leopard 2 în Ucraina.

Decizia Germaniei vine după o presiune uriașă a Occidentului pentru expedierea acetui tip de tancuri în Ucraina. Chiar după întâlnirea importantă a aliaților de la Ramstein de la sfârșitul săptămânii trecute, nu a putut fi anunțată o decizie fermă despre livrarea acestor tancuri către Kiev.

Și Administraţia Biden ar urma să decidă să trimită tancuri Abrams în Ucraina. Un anunț în acest sens ar urma să fie făcut chiar în această săptămână.

Trimiterea tancurilor Leopard 2 în Ucraina ar oferi forțelor Kievului un vehicul militar modern și puternic în așteptarea ofensivei pregătite de Rusia în această primăvară. Este și o lovitură pentru Kremlin, care pare că urmărește pasiv campania de înarmare în creștere a trupelor ucrainene, cu sisteme de luptă de înaltă tehnologie, la aproape un an de la declanșarea invaziei militare.

A train loaded with Leopard 2 tanks of the German Army spotted somewhere in Germany, reported to be heading east. pic.twitter.com/6ral3b1py8