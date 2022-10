Strategia Kremlinului nu se schimbă. O atenție în creștere este acordată stabilirii unei relații între România și Republica Moldova. În ultimele zile, canalele ruse de Telegram au difuzat mai multe imagini despre care susțin că ar fi transporturi de blindate din țara noastră la vecinii de peste Prut.

Propagandiștii ruși au publicat imagini pe rețelele de socializare în care se vede un tren ce transportă blindate și echipamente românești în R. Moldova. Despre filmare, aceștia susțin că a a avut loc la Iași.

Potrivit canalului de analiză militară Rybar, pe 14 octombrie, un tren cu tehnică militară aparținând Forțelor Armate Române ar fi trecut prin Iași, cu destinația Republica Moldova.

🇲🇩🇷🇴🇺🇦 On tensions in Moldova



Our subscribers report that on October 14, a train with military equipment of the Romanian Armed Forces passed through the Romanian city of Iasi in the direction of Moldova. pic.twitter.com/acBomrXyFQ