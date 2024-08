Cum se comportă Prințul Harry și Meghan Markle

De la retragerea lor din îndatoririle regale în 2020 și mutarea în California, Harry și Meghan au discutat deschis despre dificultățile pe care le-au întâmpinat în relația cu Familia Regală. Aceste declarații, făcute în interviuri, documentare și cartea lui Harry, au atras dezaprobare, în special din partea vechilor prieteni ai ducelui.

La împlinirea a 40 de ani, un fost prieten al lui Harry a vorbit despre dezamăgirea sa într-un interviu pentru The Times, declarând: „Este de necrezut cât de jos a ajuns. Comportamentul său este scandalos de lipsit de loialitate. Oprah, Netflix și apoi cartea? Trei lovituri și ești eliminat.”

Un alt prieten a speculat că Harry ar putea fi „un băiat furios”, sugerând că acesta nu este mulțumit de viața sa actuală și că ar dori să fie mai apreciat în Marea Britanie, așa cum sunt fratele său, Prințul William, și soția acestuia, Kate Middleton. „Oricine îl cunoaște simte că ar prefera să fie în centrul atenției aici, cu toată lumea iubindu-l, așa cum fac cu William și Kate”, a adăugat acesta.

Într-un interviu recent, Prințul Harry a vorbit despre experiențele sale personale, dezvăluind că a fost diagnosticat cu sindromul stresului post-traumatic după moartea mamei sale, Prințesa Diana. El a povestit despre impactul pierderii asupra vieții sale și despre cum a fost nevoit să se confrunte cu propriile traume: „Când am început terapia și am scos la iveală pe Harry de la vârsta de 12 ani, când mama mea a murit, a fost înfricoșător. Dar nu mă consider o victimă. Povestea mea cred că poate ajuta mulți oameni să se deschidă”.

Aceste dezvăluiri și reacțiile critice venite din partea celor apropiați arată complexitatea relației lui Harry cu familia sa și dificultățile cu care se confruntă în încercarea de a găsi un echilibru între viața sa privată și legăturile cu Familia Regală.