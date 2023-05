Spania va interzice anumite activităţi de muncă realizate în aer liber în condiţii de căldură severă, a anunţat ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Diaz, miercuri, în contextul în care ţara iberică se confruntă tot mai frecvent cu temperaturi ridicate ca urmare a schimbărilor climatice, informează Reuters, potrivit agerpres.ro.



Interdicţia va intra în vigoare atunci când agenţia naţională de meteorologie din Spania (AEMET) va emite o alertă de vreme severă sau un avertisment privind un risc extrem de temperaturi ridicate.



Măsura va afecta activităţile de muncă realizate în aer liber, precum curăţenia stradală şi agricultura, a adăugat ministrul spaniol al Muncii.



"Am văzut deja multe episoade, unele cu siguranţă chiar foarte severe, în domeniul curăţeniei şi al colectării de deşeuri, când anumiţi muncitori au murit din cauza insolaţiei", a declarat Yolanda Diaz în faţa jurnaliştilor spanioli.



Schimbările climatice îi afectează deja pe oameni, aşadar Guvernul trebuie să acţioneze, a adăugat ea.



Decizia face parte dintr-un pachet de măsuri pe care Guvernul condus de socialişti îl va aproba joi, ca reacţie la seceta prelungită ce afectează în prezent mai multe regiuni ale Spaniei.



Pentru a se adapta la căldură, autorităţile din anumite regiuni spaniole, precum Andaluzia şi Madrid, le permit deja elevilor să plece mai devreme acasă în timpul valurilor de căldură.



Bazinele de acumulare ale Spaniei se află în prezent sub pragul de 50% din capacitatea lor de stocare, în timp ce nivelul rezervelor de apă a scăzut la aproximativ 25% în regiunea sudică Andaluzia şi în regiunea nord-estică Catalonia, două dintre cele mai afectate provincii spaniole.



Spania a înregistrat cel mai secetos început de an din istoria înregistrărilor sale meteorologice, a anunţat miercuri AEMET, înregistrând mai puţin de jumătate din cantitatea medie de precipitaţii în primele patru luni din 2023.



În acest an, până acum, Spania a avut deja 11 zile mai calde decât în mod normal, de peste două ori mai multe decât numărul tipic de zile de acest fel observate într-un an întreg.