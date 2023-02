„Vom purcede imediat la actiuni pe 3 dimensiuni. Prima - ordinea si disciplina din institutii.

A doua - sa avem o noua viata pentru economie, sa oferim mai multe resurse pentru investitiile in afaceri, IMM si acesta este calea ca sa avem locuri de munca si salarii mai mari.

Trei - pacea si stabilitatea. Trebuie sa constientizam ca de la Al Doilea Razboi Mondial incoace, suntem in cel mai inalt risc de provocari, prin urmare trebuie sa consolidam sectorul de securitate in asa fel in cat toata lumea sa se simta in siguranta.

Dominanta programului de guvernare este integrarea europeana, trebuia sa accelaram procesul de armonizare a legislatiei”, a declarat proaspăt numitul premier al Republicii Moldova.