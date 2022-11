"Important: Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziția noastră de negociere este cunoscută și deschisă”, a scris pe Twitter oficialul ucrainean.

El a reafirmat condiția Kievului: în primul rând, își retrage trupele din Ucraina, ceea ce Vladimir Putin nu este dispus să facă.

Mesajul consilierului ucrainean prezidențial vine în contextul în care The Washington Post a scris că administraţia americană a preşedintelui democrat Joe Biden ar fi cerut în privat Ucrainei să se arate în mod public deschisă negocierilor cu Rusia şi să renunţe la refuzul său de a dialoga cu această ţară până când preşedintele rus Vladimir Putin nu pleacă de la putere.

Potrivit ziarului american, care citează surse la curent cu discuţiile interne, această solicitare a Washingtonului nu are ca scop să oblige Kievul să se aşeze la masa negocierilor. Mai degrabă decât o formă de presiune asupra Ucrainei, această strategie ar căuta să se asigure că executivul ucrainean îşi păstrează sprijinul de care are nevoie din partea altor naţiuni, care au de suferit din cauza războiului din Ucraina, prin inflaţie şi preţuri la energie în continuă creştere, potrivit The Washington Post.