Înregistrarea video a fost postată pe canale de Telegram pro-Wagner și apoi redistribuită de Prigojin pe propriul canal de Telegram, potrivit CNN.





Postul TV american încearcă să verifice autenticitatea filmării. Este prima dovada video a unei apariții publice a lui Evgheni Prigojin după mai bine de trei săptămâni, de când liderul mercenar a lansat o rebeliune armată împotriva conducerii militare a Rusiei.





Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will "be here in Belarus for some time" before "gathering our strength and heading off for Africa."



"We may return to [fight in Ukraine] when we will be certain that we won't be made to disgrace ourselves and our experience," he added. pic.twitter.com/G4W2uWSjNC