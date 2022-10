Kremlinul este pregătit de o escaladare semnificativă, deoarece Rusia pierde teren pe câmpul de luptă, scrie stiri.tvr.ro. Temerile legate de sugestiile anterioare ale lui Putin că ar putea recurge la astfel de tactici au crescut luni, după apariția unor informații despre un tren operat de divizia nucleară secretă cu destinația Ucraina.

Konrad Muzyka, un analist de apărare din Polonia, a declarat că trenul, depistat în centrul Rusiei, era legat de cea de-a 12-a direcție principală a Ministerului rus al Apărării și că era „responsabil pentru munițiile nucleare, depozitarea, întreținerea și transportul acestora către unități”.

Russian nuclear military train is seen on the move in 'possible warning to the West' that Putin is prepared to escalate his Ukraine war

The hardware belongs to a division of Russia's Defiance Ministry which is dedicated to the storage, maintenance and provision of nuclear pic.twitter.com/Us8wp852KV