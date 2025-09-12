„Ne-am dori şi noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Şi ştim asta”, a declarat Donald Tusk pe X.

Vineri dimineaţă, ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a comentat şi el declaraţia lui Trump. „Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu este vorba de o eroare – acesta a fost un atac deliberat al Rusiei”, a afirmat ministrul la postul de televiziune Polsat News.

O reacție a venit și din partea ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski. „În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut graniţa Poloniei, 400 (de drone) plus 40 de rachete au trecut graniţa Ucrainei. Acestea nu au fost erori”, a declarat Sikorski într-un videoclip postat pe X. Afirmația a fost făcută în timp ce acesta se afla într-o vizită la Kiev.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală (22:00, ora României), a precizat Ministerul polonez de Externe.