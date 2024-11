În timp ce se numărau voturile, Shigheru Ishiba a adormit în fața membrilor Camerei Reprezentanților.

Unii aleși au declarat că premierul demonstrează o lipsă de vigilență și neseriozitate.

După incident, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că premierul Japoniei ar fi lucrat până târziu noaptea și ar fi luat medicamente de răceală care i-au indus o stare de somnolență.

【Please Share😡】 Maybe you think Japan is a good country🇯🇵? Japanese government is more dignified and hardworking than the your government? He is Prime Minister of Japan and is 67 y.o😂 Sometimes we see other things better, but we are often wrong.#ShigeruIshiba #Embarassing pic.twitter.com/JFnjQIb7Nz