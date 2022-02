„Sunt liber, pot să mă deplasez oriunde îmi doresc”, a spus Michel Roccati, pacient.

Implantul inovator stimulează, practic, mușchii să acționeze sub impulsuri electrice, lucru care face ca nervii din măduva spinării să trimită semnalele de la creier, la picioare. Bărbatul, rămas invalid în urma unui accident, și-a putut relua, astfel, pas cu pas, toate activitățile de zi cu zi.

Michel Roccati, un patient italien souffrant d’une paraplégie complète suite à un accident de moto, a reçu le nouvel implant. Une tablette sans fil envoie les commandes de stimulation, lui permettant de se lever. pic.twitter.com/JFRfoC9I1C — EPFL (@EPFL) February 7, 2022

„La început, trebuie să recunosc că am fost puțin speriat. Dar mi s-a explicat cât de ușoară este intervenția, am văzut și am înțeles exact care este procedura de implantare și am reușit să mă mai relaxez puțin. În fiecare zi îmi petrec, în jur de două ore, plimbându-mă. Și acum încerc să-mi îmbunătățesc mersul. Am fost bucuros că pot să stau în picioare și să fac duș din nou”, a mai mărturisit acesta.

Din cauza traumatismelor, Michel a fost țintuit la pat o vreme îndelungată și, până la operația salvatoare, tânărul nu și-a mai putut simți deloc picioarele.

Tre soggetti paralizzati hanno ricominciato a camminare grazie a degli #elettrodi impiantati nel midollo spinale. Uno di loro è italiano, si chiama Michel Roccati, e ha potuto muovere i suoi primi passi dopo 4 anni da un incidente in moto https://t.co/eYXQ36aeOT pic.twitter.com/ArK9c3EPqI — Sky tg24 (@SkyTG24) February 8, 2022

„Am avut un accident de motocicletă, din cauza unui animal care mi-a tăiat calea. Mi-am dat seama imediat că ceva este complet în neregulă cu mine. Am încercat să-mi mișc picioarele, am încercat să-mi schimb poziția și mi-a fost imposibil. Mi-am spus încă de pe-atunci că e vorba de o situație punctuală, așa că mi-am fixat în minte și am sperat că voi găsi o rezolvare până la urmă. Și nu am încetat niciodată să cred că mă voi face bine”, a conchis pacientul.

Succesul acestei intervenții chirurgicale dă mari speranțe și altor pacienți aflați în situații similare. Specialiștii sunt, însă, de părere că tehnologia de implant ar putea da rezultate și mai bune dacă ar fi combinată cu terapiile cu celule stem, care ajută la o regenerare rapidă.