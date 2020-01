Povești cutremurătoare din avionul prăbușit în Iran. Familii cu copii și-au găsit sfârșitul

Printre victimele avionului prăbușit în apropiere de capitala Teheran se află un cuplu suedez. Cei doi erau însoțiți de copii - Erik în vârstă de 9 ani şi Emil, de 7 ani.



A doua familie care şi-a pierdut viaţa în urma exploziei avionului era din Canada. Soții Pedran şi-au găsit sfârşitul alături de fiicele lor de 14 ani şi 10 ani.



Printre morţi se află 15 copii. Cel mai mic era născut în 2018.



176 de oameni au murit în urma teribilului accident. Printre aceștia se aflau peste 80 de iranieni și peste 60 de canadieni, dar și câțiva pasageri din Suedia, Afganistan, Germania și Marea Britanie. Premierul canadian s-a arătat devastat de tragedie.



Salvatorii care au ajuns la locul tragediei spun că au fost momente de groază când a văzut cât de gravă este situația.



"Când eu am ajuns, avionul și trupurile pasagerilor erau împrăștiate peste tot. Singurul lucru pe care îl putea face pilotul a fost să îndrepte avionul către un teren de fotbal în loc să ajungă într-o zonă rezidențială.", spune un pasager.



Experții în aviație au în vedere mai multe ipoteze. Între timp, oficialii de la Teheran nu vor să predea cutia neagră firmei Boeing.



"Cauza prăbușirii poate fi o problemă tehnică sau eroare umană. Majoritatea dezastrelor se întâmplă din această cauză. Istoria, politica și evenimentele curente, toate alimentează scepticism în jurul jucătorilor mari. Există o coincidență cu locul în care a avut loc tragedia, Iran, chiar după atacul iranienilor din Irak. Iranul are mulți inamici în zonă și nu este transparent în ceea ce privește afacerile. Ucraina nu are un conflict cu Iranul dar are cu aliatul Iranului, Rusia.", spune Eric Sorensen, expert în aviație.



Mai multe companii aeriene au anunțat că și-au redirecționat zborurile pentru a evita spațiul aerian de deasupra Iranului și Irakului.