Albano Carrisi împlinește 80 de ani pe 20 mai și și-a reamintit viața de până acum, cu toate momentele frumoase și mai puțin bune, în interviul acordat publicației săptămânale italiene Oggi. Artistul glumește și spune că nu va împlini 80 de ani, ci are de patru ori vârsta de 20 de ani.

Legendarul cântăreţ Al Bano a mărturisit într-un interviu acordat presei italiene de ce s-a despărțit de Romina Power după o căsnicie de aproape 40 de ani și alături de care a cântat două decenii pe scenele din întreaga lume.

„O spun pentru prima dată: problema a fost marijuana. Romina fuma gunoiul acela chiar și de patru ori pe zi. Și o făcea de ani de zile, chiar înainte de dispariția Yleniei. După ce fuma, Romina se transforma complet. Era o altă femeie. Fuma și era veselă. Când efectul dispărea, deveneaa tristă și plângea. Era de nerecunoscut. Nu îi mai păsa de nimic, nu mai avea acea pasiune pentru viață, pentru ceea ce trăisem și construisem în acei ani. Acela a fost începutul sfârșitului.

Urăsc toate substanţele care dăunează vieţii. Inventezi o realitate care nu există, te îndepărtezi de viaţa reală. Din păcate, mulţi oameni se lasă păcăliţi, chiar şi unii dintre copiii mei. Eu nu am luat niciodată nimic. Înainte de concerte, un pahar cu whisky”, a povestit Al Bano.

Cum a cunoscut-o Al Bano pe Romina

Artistul a dezvăluit și cum a început povestea de iubire cu Romina Power. Al Bano a cunoscut-o pe Romina când aceasta avea 16 ani, la filmările pentru musicalul „Nel sole”. Relația dintre ei avea să înceapă după doi ani, în 1969.

„Nimeni nu știa de noi, dar la Cannes era plin de paparazzi. Când mă uit în urmă, acum recunosc, am fost mulțumit”, spune Al Bano, care dezvăluie că nu știa cine este Romina Power, actriță și cântăreață, fiică a unor actori americani faimoși la acea vreme - Tyrone Power și Linda Christian.

„Și cine i-a cunoscut? Ignoranța mea a fost salvarea mea, altfel nu aș fi plecat niciodată după cineva ca ea, dacă știam. Oricum, socrul meu era mai mult timp plecat, soacra a fost împotriva mea. Se pare că sfaturile ei, aveam să aflu asta mulți ani mai târziu, erau foarte clare: Exploatează-l, stoarce-l bine de bani, apoi trimite-l în Iad”, a mărturisit Al Bano pentru Oggi.

Cei doi s-au căsătorit la începutul anilor 70, când Romina avea aproape 19 ani. și el 27 de ani. Iar din 1975, timp de două decenii, au cântat împreună, formând celebrul duet Al Bano și Romina Power. În 1976 participau la Eurovision și se clasau pe locul 7, cu piesa We\"ll live it all again (lo rivivrei), iar în 1982, la festivalul de la San Remo aveau să ocupe locul doi cu piesa deja cunoscută în toată lumea - Felicità. Apoi au câștigat Trofeul de la San Remo în 1984.

Al Bano şi Romina Power au format unul dintre cele mai faimoase şi iubite cupluri din industria muzicală italiană. Au avut patru copii împreună. După 29 de ani de căsnicie, cei doi mari artiști au divorţat precizând că dispariţia fetei lor, Ylenia Carrisi, i-a înstrăinat. Divorțul a însemnat și destrămarea cuplului de aur italian. După peste 10 ani a urmat o refacere a cuplului pe scenă pentru mai multe concerte, care continuă până astăzi.

Al Bano și Romina Power au divorțat în anul 1999, în urma unei pierderi uriașe. Cei doi au trecut printr-o dramă teribilă. Fiica lor cea mare - Ylenia Carrisi a dispărut fără urmă, în New Orleans, la 13 ani. Ea a fost declarată dispărută la sfârșitul anului 1993.

Tânăra nu a fost găsită niciodată. După mulți ani de căutări, Al Bano a acceptat pierderea fiicei sale și a cerut să fie declarată moartă.