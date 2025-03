Un documentar care stârnește controverse

Teoria conform căreia Jim Morrison ar fi încă în viață este analizată în documentarul „Before The End”, realizat de Jeff Finn, un pasionat al trupei The Doors. Potrivit investigațiilor prezentate în film, Morrison ar putea trăi acum sub numele de „Frank X.” și ar locui în Syracuse, New York. Documentarul, disponibil pe Apple TV+, promite dezvăluiri șocante despre circumstanțele morții starului rock.

Moartea lui Jim Morrison a fost învăluită în mister încă de la anunțarea sa oficială. Conform versiunii oficiale, artistul a decedat în apartamentul său din Paris, cauza fiind insuficiența cardiacă congestivă. Cu toate acestea, lipsa unei autopsii și declarațiile contradictorii ale iubitei sale, Pamela Courson, au alimentat speculațiile. Inițial, Courson a negat decesul, pentru ca ulterior să susțină că l-a găsit fără suflare în cadă.

În plus, unele surse susțin că Morrison ar fi murit într-un club din Paris, din cauza unei supradoze de heroină, iar trupul său ar fi fost dus ulterior în apartamentul său. Chiar și Marianne Faithfull, cunoscută cântăreață și apropiată a cercurilor rock, a declarat că suspectează implicarea drogurilor în moartea lui Morrison.

Un indiciu surprinzător: fotografia unui misterios „Frank X.”

Unul dintre elementele cheie ale documentarului este o fotografie din 2013 în care un bărbat identificat drept „Frank X.” apare alături de John Densmore, toboșarul trupei The Doors. Finn a arătat această imagine unor foste iubite ale lui Morrison, iar reacțiile lor au fost uluitoare – două dintre ele au izbucnit în lacrimi, convinse că recunosc trăsăturile legendarului solist.

Mai mult, bărbatul are o cicatrice lângă nas, identică cu una pe care Morrison o avea. Deși „Frank X.” are ochii căprui, Finn susține că aceștia prezintă o tentă albastră, ceea ce ar putea indica purtarea unor lentile de contact.

Un indiciu din partea lui „Frank X.”

Întrebat despre posibilitatea ca Morrison să își fi înscenat moartea, „Frank X.” a răspuns enigmatic: „Nu am nicio idee. Dar, dacă cineva ar fi putut face asta, el ar fi fost acela.” Iar atunci când i s-a pus direct întrebarea „Ești Jim Morrison?”, răspunsul său a fost și mai ambiguu: „Nu sunt Jim… dar îmi place melodia lui Jimmy Cliff: We all are one, we are the same person (n.r. suntem toți unul, suntem aceeași persoană).”

Frank X seamănă izbitor cu artistul Jim Morrison / Sursa foto - Presa străină

Motivele unei posibile dispariții

Mai multe persoane apropiate lui Morrison susțin că acesta avea motive serioase să dispară. După condamnarea sa pentru expunere indecentă, în 1970, și după ce a fost exclus din The Doors, artistul ar fi fost tot mai dezgustat de faima care îl copleșea. Unele teorii sugerează că, ajutat de Pamela Courson, și-ar fi construit o nouă identitate.

Fosta sa iubită, Ellen Sander, a menționat un „secret despre moartea lui” pe care refuză să-l dezvăluie, iar o altă femeie din trecutul său, Sally Stevenson, își amintește o conversație stranie cu Morrison despre un roman pe care acesta îl scria. Povestea cărții era despre un star rock care își înscenează moartea, iar Morrison i-ar fi spus: „Dacă nu termini cartea, s-ar putea să-ți fur finalul.”

Investigația continuă

O altă mărturie intrigantă vine de la fosta asistentă a lui Morrison, Robyn Wurtele. Aceasta, după ce a văzut investigația lui Finn, a afirmat: „Ești aproape acum, Jeff.” Ea i-a oferit regizorului mai multe fotografii din perioada în care era apropiată de Morrison. Într-una dintre ele, făcută la un an după moartea sa, apare o siluetă masculină reflectată în ochelarii de soare ai asistentei. Ar putea fi Jim Morrison?

Mai mult, un detectiv particular intervievat în documentar susține că numărul de securitate socială al lui Morrison este încă activ și că a fost urmărit până în zona New York-ului, adâncind și mai mult misterul.

Deși documentarul oferă o perspectivă captivantă și numeroase indicii care ridică semne de întrebare, nu există nicio dovadă concretă că Jim Morrison ar fi încă în viață. Filmul nu este aprobat de moștenitorii artistului și nici de casa sa de discuri, însă continuă să alimenteze speculațiile fanilor.

A fost moartea lui Jim Morrison reală sau doar o înscenare bine pusă la punct? Până când nu apar dovezi incontestabile, misterul rămâne nerezolvat.