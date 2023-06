Marele baraj de la Nova Kahkova, construit în epoca sovietică în sudul Ucrainei, în 1956, a fost aruncat în aer marți, provocând pagube uriașe și inundarea mai multor localități din zona de război, controlată de ruși. Barajul de pe râul Dnipro se află la aproximativ 30 km est de orașul Herson și are 30 de metri înălțime și sute de metri lățime. După explozie, Rusia și Ucraina se acuză reciproc de distrugerea barajului. Prin acesta este alimentată cu apă peninsula Crimeea, anexată ilegal de ruși din 2014, și centrala nucleara de la Zaporojie. Mii de oameni au fost evacuați.

Ministrul apărării ucrainean - Oleksii Reznikov a transmis pe contul său de Twitter că imaginile surprinse prin satelit „seamănă cu un film post-apocalipsă de la Hollywood. Aceasta este realitatea lumii ruse. Iar autorii acestei crime de război, o altă crimă împotriva umanității, vor apărea în fața Curții Penale Internaționale. Asta poate să garanteze Ucraina”.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

Noile imagini din satelit arată efectele asupra caselor localnicilor din Herson în urma inundațiilor extinse de-a lungul râului Dnipro, între Nova Kakhovka și Golful Dniprovska, la sud-vest de Herson, provocate prin explozia Barajului.

New satellite images show the effects on civilian homes of extensive flooding along the Dnipro River between Nova Kakhovka and the Dniprovska Gulf southwest of Kherson, Ukraine.



📸: @Maxar pic.twitter.com/LeP5pEIYiy — Evan Hill (@evanhill) June 6, 2023

În regiunea Herson, 80 de sate și orașe au fost inundate. Iar orașul Nova Kahkova este sub ape.

In Kherson Oblast, 80 villages and cities went under the water after a Russian attack on the Nova Kakhovka dam, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa said https://t.co/T84EIfTu4M 📽️by OperativnoZSU pic.twitter.com/hXhwhqqbsv — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 6, 2023

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism.



🎥 @pravda_eng pic.twitter.com/POeY5wxKpR — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023

🇺🇦 Imágenes de drones desde las localidades de Krynka y Tyahynka, en la provincia de Kherson, tras la destrucción de la presa de Nova Kakhovka #Rusia #Ucrania pic.twitter.com/37Pl0tfy3X — Info 288 (@info288) June 6, 2023

În timp ce agenția de informații militare a Ucrainei susține că forțele rusești au aruncat în aer barajul Kakhovka, într-o zonă ocupată de Rusia din sudul Ucrainei, „într-un moment de panică", Kremlinul respinge vehement varianta Kievului și a Occidentului.

Volodimir Zelenski a cerut ”lumii să reacţioneze” şi a acuzat Rusia de ”cea mai mare catastrofă de mediu provocată de om în Europa de decenii”. Președintele ucrainean susține că Rusia a minat cu luni înainte acest baraj

Iar Kremlinul denunță act de ”sabotaj deliberat” al Kievului.

”Este vorba, fără echivoc, de un act de sabotaj deliberat al părţii ucrainene, planificat şi realizat la ordinul Kievului”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.