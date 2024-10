Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum deputatul îi dă un pumn unui bărbat, iar acesta se prăbușește.

Oficialul continuă să îl lovească, iar la un moment dat mai multe persoane intervin să aplaneze conflictul.

Politicianul englez spune că incidentul a avut loc după o petrecere cu prietenii săi și că a reacționat violent după ce ar fi fost amenințat.

De asemenea, acesta a precizat că a contactat personal poliția pentru a raporta incidentul.

Ulterior, politicianul a fost suspendat din Partidul Laburist.

Labour MP Mike Amesbury accused of attacking a constituent.



Should be investigated to see if it was self defence or not.



pic.twitter.com/SuaDp7n1cR