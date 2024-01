Mişcarea Houthi din Yemen a anunțat că a vizat, vineri seară, nava Marlin Luanda, care naviga sub pavilionul Insulelor Marshall. Purtătorul de cuvânt al armatei Houthi, Yaha Sarea, a declarat că grupul a folosit „o serie de rachete navale adecvate”, iar atacul de vineri a fost „direct”, relatează BBC preluat de News.ro.

Compania Trafigura, care operează petrolierul, a confirmat că nava a fost lovită, iar nave militare erau pe drum pentru a oferi asistenţă. Trafigura a declarat pentru BBC că lovitura a provocat un incendiu la unul dintre rezervoarele vasului şi că se folosesc echipamente de stingere pentru a-l limita. „Echipamentul de stingere a incendiilor de la bord este în curs de desfăşurare pentru a suprima şi controla incendiul provocat într-un rezervor de marfă de pe partea de tribord”, a declarat un purtător de cuvânt al Trafigura. „Siguranţa echipajului este principala noastră prioritate. Rămânem în contact cu nava şi monitorizăm cu atenţie situaţia”, a declarat Trafigura.

LATEST PICTURE OF BRITISH OIL TANKER ON FIRE IN THE GULF The Pentagon now confirms to Al-Jazeera that a British oil tanker is hit by the Yemeni armed forces with an anti-ship ballistic missile. > Daljir Media https://t.co/6w2lMIgHop pic.twitter.com/0ihM0Bcq6k

Oficiali americani au declarat pentru CBS că o navă din apropiere a răspuns la semnalul de ajutor al petrolierului şi că nu există răniţi.

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că incidentul a avut loc la 60 de mile nautice sud-est de Aden. Potrivit sursei citate, autorităţile au fost informate şi răspund la ultimul atac şi a avertizat alte nave să treacă în zonă cu prudenţă şi să raporteze orice activitate suspectă.

BRITISH OIL SHIP IN THE GULF ON FIRE



Despite the US and UK Navy escorting vessels in the Gulf of Aden, Yemen targets, strikes, and burns a British oil tanker in the Gulf.



Yemen's Ansarullah vows not to cease targeting US, UK, and Israeli ships in the Gulf and the Red Sea unless… pic.twitter.com/uBvfzkgiKR