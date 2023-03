Potrivit ultimelor informații, Papa Francisc va fi ținut peste noapte la Spitalul Gemelli, potrivit unei surse apropiate anturajului Papei, citată de presa britanică. De asemenea, programul Papei Francisc a fost anulat pentru următoarele două zile, în timp ce controalele medicale continuă, potrivit aceleiași surse citate de BBC.

Nu se știe dacă este vorba despre o posibilă nouă boală care ar fi determinat rămânerea peste noapte la spital a Papei. Presa italiană relatează că este posibil ca Suveranul Pontif să fi suferit de probleme respiratorii și apoi ar fi fost dus la spital cu ambulanța, mai scrie BBC.

Papa, care are 86 de ani, a participat la audiența generală săptămânală și prezenta o stare de sănătate bună.

Papa Francisc a fost dus în această după-amiază la spitalul Gemelli din Roma pentru niște controale programate anterior”, a anunțat purtătorul de cuvânt al său, Matteo Bruni.

„După cum se obișnuiește, Sfântul Părinte a prezidat miercuri dimineața Audiența Generală în Piața Sf. Petru, a mai transmis Biroul de presă al Sfântului Scaun, potrivit vaticannews.va.

Papa Francisc suferă de diverticulită, o afecțiune care poate infecta sau inflama colonul. Suveranul Pontif a suferit o operație în 2021 când i-a fost îndepărtată o parte din colon.

La începutul acestui an, Papa Francisc a anunțat că starea a revenit, ceea ce i-a adus kilograme în plus, dar nu este prea îngrijorat, relatează Reuters.

Suveranul Pontif suferă și de o afecțiune mai veche la genunchi și folosește în unele ocazii un baston sau apelează la scaunul cu rotile pentru a fi prezent la diferitele evenimente publice. Papa Francisc a declarat că a preferat să nu se opereze la genunchi, pentu a nu repeta efectele secundare negative pe termen lung ale anesteziei pe care le-a suferit după operația din 2021 la colon.

Francisc, care a devenit papă acum 10 ani, suferă și de sciatică, pe lângă problema de la genunchi, care l-au făcut să șchiopăteze. În tinerețe a supraviețuit unui caz sever de pneumonie și i s-a îndepărtat o parte dintr-un plămân.

Francisc a spus la începutul pontificatului său că își propune să slujească doar câțiva ani și de atunci a spus în repetate rânduri că își va da demisia dacă sănătatea precară i-ar fi imposibil să mai conducă Biserica Catolică. La scurt timp după ce a fost ales, el l-a lăudat pe predecesorul său, Benedict al XVI-lea, primul papă în aproape 600 de ani care a demisionat, pentru că a avut curajul să demisioneze.

Dar, după operația sa la colon din 2021, Francis a mărturisit la un post de radio în limba spaniolă că nu s-a gândit niciodată să renunțe din cauza stării de sănătate. Papa a mai declarat apoi că vede Pontificatul ca pe o misiune pe viață.

„Sunt sănătos. Pentru vârsta mea, sunt normal. S-ar putea să mor mâine, dar totul este sub control. Sunt sănătos”, declara Papa într-un interviu la începutul anului pentru Associated Press, relatează New York Times.