Dmitro Kuleba afirmă că oficialii ruși folosesc pur și simplu declarațiile despre negocieri citez „ca pe o perdea de fum”. Scopul este acela de a continua agresiunea și teroarea. Totodată, el a subliniat că Ucraina nu se oprește. Va lupta pentru eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de forțele rusești.

Targeted missile strikes on critical civilian infrastructure are war crimes. Russia wages the most cowardly and barbaric type of war against unarmed civilians. How can anyone in the world justify Russian actions with any reasons or stay neutral to their genocidal war and terror?