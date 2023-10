Inbar Lieberman era responsabilă cu securitatea în Nir Am, o comunitare rurală - chibuț aflată la mai puțin de doi kilometri de Fâșia Gaza, relatează Daily Mail.

În fatidica zi de sâmbătă, când comandourile morții au început să atace, tânăra a auzit exploziile și a realizat că „sunt suspect de diferite”. În ciuda ordinelor de a rămâne în așteptare, i-a chemat pe cei 12 membri ai echipei de securitate, a mai chemat și localnici și au orgaizat un dipozitiv de apărare

Ceilalți locuitori au fost trimiși în adăposturi sigure. Când teroriștii au venit, au fost atrași în ambuscade, iar tânăra Lieberman a doborât 5 atacatori. În total, 25 de luptători Hamas au fost uciși, iar comunitatea arezistat pânî la sosirea armatei.

Israeli woman Inbar Lieberman hailed a hero for saving kibbutz Nir Am from invading Hamas https://t.co/GaRNBjghv3 pic.twitter.com/a9mGWN4Hp4