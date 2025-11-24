O elevă de doar 12 ani, Kajal Gond, a murit după ce a fost obligată să execute 100 de genuflexiuni ca pedeapsă că a întârziat la ore cu zece minute.

Pedeapsă extremă pentru o întârziere minoră

Cazul a avut loc la Shree Hanumant Vidya Mandir High School din Vasai, unde profesoara ar fi forțat-o pe copilă să efectueze exercițiile fizice, potrivit relatărilor presei locale. Eleva ar fi fost obligată să facă genuflexiunile purtând și ghiozdanul în spate, fapt care, potrivit familiei, ar fi contribuit la agravarea rapidă a stării ei.

La scurt timp după pedeapsă, fetița a început să acuze dureri puternice în zona spatelui. Ajunsă acasă, simptomele s-au accentuat, iar părinții au dus-o de urgență la un spital din Nalasopara.

Transferată în stare critică la Mumbai, dar fără șanse de supraviețuire

Medicii din Nalasopara au decis că minora are nevoie de îngrijiri avansate și au transferat-o la spitalul JJ din Mumbai. În ciuda intervențiilor de urgență, viața ei nu a mai putut fi salvată.

Familia susține că suprasolicitarea fizică impusă de profesoară este direct responsabilă pentru deteriorarea stării de sănătate a fetei și, în final, pentru decesul ei.

Moartea elevei a generat reacții puternice în rândul părinților și al organizațiilor pentru protecția copiilor, care cer măsuri ferme împotriva responsabililor. Autoritățile indiene au deschis o investigație pentru a stabili exact circumstanțele în care a fost aplicată pedeapsa și dacă au fost încălcate normele de siguranță și discipline școlare.