Incidentul s-a petrecut în iulie 2024, când femeia - o doctoriţă din Maienfeld, Elveţia - a plecat în vacanţă în Canada cu cei patru copii ai săi, toţi elevi de şcoală primară, aflaţi în ultima lor zi de şcoală, scrie Le Figaro.

Femeia în vârstă de 46 de ani trecuse printr-un divorț și obţinuse custodia copiilor săi.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă”, a declarat femeia pentru cotidianul elveţian Blick. Ea a explicat faptul că a vrut să facă o călătorie mai mare vara trecută. „Copiii mei nu mai urcaseră niciodată într-un avion şi aveam nevoie de o pauză după tot stresul cauzat de separare”, a explicat ea.

Pentru ca biletele să fie mai ieftine şi pentru că copiii ei nu pierduseră niciodată o lecţie, mama a rezervat biletele de avion pentru un zbor în ultima zi de şcoală, înainte de vacanţa de vară. „Am doar patru săptămâni de vacanţă pe an şi am vrut să profit din plin de ele”, a afirmat aceasta. „Nu am crezut niciodată că vom avea parte de această zi”, a adăugat doctoriţa.

Cu toate acestea, plecând în acel moment, femeia a încălcat regulile asociaţiei şcolare din Graubünden privind absenţele, care stipulează că „zilele joker”, care permit elevilor să îşi ia câteva zile libere pe an fără a oferi o justificare anume, nu sunt permise chiar înainte de vacanţa de vară.

Câteva săptămâni mai târziu, aceasta a avut neplăcuta surpriză să primească o scrisoare din partea consiliului de administraţie al şcolii prin care i se impunea o amendă de 500 de franci elveţieni pentru fiecare copil. În total, vorbim despre 2.000 de franci elveţieni.

Femeia a făcut apel, astfel că amenda i-a fost redusă în cele din urmă la 100 de franci de copil. Şcoala nu a făcut apel împotriva deciziei instanţei.