Sârbul Novak Djokovic a suferit prima înfrângere după 20 de victorii la rând, vineri seară, în fața rusului Daniile Medvedev. El nu a mai pierdut un meci într-un turneu din circuitul ATP din 6 noiembrie 2022, când a cedat în ultimul act al Mastersului de la Paris, 6-3, 3-6, 5-7 în fața danezului Holger Rune. Ulterior a câștigat Turneul Campionilor (unde a obținut cinci victorii), turneul de la Adelaide (5), Australian Open (7) și a ajuns în semifinale la Dubai (după 3 victorii), potrivit realitateasportiva.net.

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (7 ATP) s-a calificat în finala turneului ATP 500 de la Dubai, pe suprafaţă hard, dotat cu premii totale de 2.855.495 de dolari, după victoria surprinzătoare, în două seturi simetrice, în semifinale, în faţa liderului mondial, principal favorit, sârbul Novak Djokovic, 6-4, 6-4.

Medvedev the machine 🤖@DaniilMedwed 🤝 @DjokerNole after the No.3 seed posts a memorable victory @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/5Ik8sMlavM