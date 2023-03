La fel ca joi, mii de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de ultimele decizii luate de guvernanții cu privire la pensiile lor, ca de exemplu, vârsta de pensionare ce a fost majorată. Protestatarii s-au îmbrâncit cu forțele de ordine care au recurs la violență.

La Paris, după lăsarea serii, iar zeci de polițiști au fost mobilizați în zonă. O pancartă care-l reprezenta pe Emmanuel Macron a fost aruncată în focul din Place de la Concorde. Unii oameni au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. În timpul ciocnirilor, un ofițer de poliție a fost rănit, din câte se pare chiar de colegii săi.

