La bord se aflau Agustín Escobar, director executiv Siemens pentru Spania și Europa de Sud-Vest, soția sa Mercè Camprubí Montal – și ea în conducerea companiei – împreună cu cei trei copii ai lor, în vârstă de 4, 5 și 11 ani. Familia se afla într-o excursie turistică în Statele Unite, venind din Barcelona pentru a sărbători aniversarea unuia dintre copii.

🚨 Different view of Helicopter Crash Near NYC\"s Holland Tunnel: A family of 5 among 6 killed when their helicopter crashed into the Hudson River.. 💔 pic.twitter.com/lG8quF4nSO

Potrivit martorilor și clipurilor video apărute pe rețelele sociale, tragedia s-a produs la scurt timp după decolarea elicopterului, care efectuase deja cinci zboruri în ziua respectivă. La un moment dat, pilotul a raportat o urgență, semnalând că aparatul a rămas fără combustibil. În doar câteva minute, rotorul s-a desprins, iar coada elicopterului s-a rupt, ceea ce a dus la prăbușirea violentă în râu.

„Am auzit o explozie puternică, ca un boom sonic. Când m-am uitat în sus, elicopterul se rupea în două și cădea rapid spre apă”, a declarat un martor pentru ABC News. Altă persoană a relatat că „elicopterul s-a înclinat și s-a scufundat cu un zgomot asurzitor. N-am văzut pe nimeni ieșind la suprafață”.

Patru dintre ocupanți au fost declarați decedați la fața locului, iar alți doi – printre care și pilotul – au murit ulterior la spital, în ciuda eforturilor medicilor. Potrivit autorităților, elicopterul fusese închiriat de la compania New York Helicopters și se afla într-un zbor turistic de aproximativ 15 minute, conform datelor furnizate de Flightradar24.

Accidentul este anchetat în prezent de Administrația Federală a Aviației (FAA), care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale catastrofei. De asemenea, identitatea pilotului nu a fost făcută publică până la această oră.

Dispariția familiei Escobar-Camprubí a produs un val de reacții emoționante în comunitatea Siemens. Fostul președinte al filialei spaniole a companiei, Miguel Ángel López, a transmis condoleanțe și a subliniat impactul pe care Agustín Escobar l-a avut asupra dezvoltării diviziei de mobilitate a Siemens: „Activitatea lui Agustín a fost esențială pentru succesul nostru în ultimii ani. Era liderul ideal pentru viitorul companiei în regiune.”

Ministerul Afacerilor Externe din Spania colaborează cu autoritățile americane pentru repatrierea trupurilor și oferă sprijin familiei îndoliate.

Dear God



The rotor came off this helicopter



There was nothing the pilot could do after that



Maintenance history will be a key part of this investigation



A family was reportedly onboard doing an aerial tour



Just awful 😢



pic.twitter.com/uU1IGJmpXE