Se fac simțite pe frontul din Ucraina primele efecte ale crizei din Rusia. Ucrainenii au anunțat că au trecut deja Niprul și avansează în pozițiile ocuoate anterior de ruși, lângă Herson.

Potrivit mai multor înregistrări video difuzate pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore, armata ucraineană ar fi traversat deja Niprul, la nivelul Podului Antonovski, în apropiere de oraşul Herson. Mutarea Armatei ucrainene vizează stabilirea pe malul stâng al fluviului, controlat de ruși.

În imaginile postate de un blogger estonian care relatează despre războiul din Ucraina, se observă cum un vehicul rusesc blindat de transport de trupe de tip BTR-82A deschide focul asupra unor unităţi ucrainene, în apropiere de fluviu.

Aproximativ 100 de combatanţi ucraineni ar fi deja pe pozițiile de pe malul Niprului ocupat de ruşi. Acest număr ar putea creşte rapid, dacă militari ucraineni reuşesc să traverseze fluviul în masă, fără să fie atacaţi cu aviaţia, artileria sau cu drone ruseşti.

Russian terrorist Guzenko "13th" says the Russian company that was pulled from the area of Antonovsky Bridge (where Ukrainians are getting a foothold now) was destroyed by a Ukrainian surprise attack in another location. He says the company lost most of its equipment in the flood… pic.twitter.com/AzbckZmV9S