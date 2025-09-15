De-a lungul anului 2024, peste 5.700 de părinți au ales prenumele "Muhammad" pentru nou-născutul de sex masculin, cu circa 1.100 mai mulți față de anul precedent, când acela;i prenume s-a aflat pe primul loc, potrivit datelor Office for National Statistics

Pe locul doi se află, la fel ca în anul precedent, prenumele "Noah", urmat de "Oliver".

sursă: grafică Visual Capitalist, sursă date ONS

Creșterea popularității numelui reflectă evoluția demografică a minorității musulmane pe teritoriul Regatului Unit: în Anglia și Țara Galilor trăiesc aproximativ 4 milioane de musulmani, reprezentând 6,5% din populație, conform recensământului din 2021. Alegerea numelui Muhammad are o puternică semnificație religioasă și culturală, fiind asociată cu profetul Islamului și valorile tradiționale ale comunității musulmane.

În interval de un deceniu, prenumele "Muhammad" a urcat 13 poziții în clasament, în condițiile în care varianta alternativă "Mohammed" se regăsește pe locul 21.