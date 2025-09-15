"Muhammad" – cel mai popular nume de băiat în Anglia și Țara Galilor, pentru al doilea an la rând

Comunitatea musulmană din Regatul Unit este estimată la 4 milioane de persoane (foto: Profimedia)

„Muhammad” rămâne cel mai popular prenume masculin ales pentru bebelușii născuți în Anglia și Țara Galilor în 2024, potrivit datelor oficiale ale Oficiului Național pentru Statistică din Marea Britanie. Este pentru al doilea an la rând când prenumele de origine musulmană se află pe primul loc, iar datele preliminare arată că trendul se menține și in 2025.

De-a lungul anului 2024, peste 5.700 de părinți au ales prenumele "Muhammad" pentru nou-născutul de sex masculin, cu circa 1.100 mai mulți față de anul precedent, când acela;i prenume s-a aflat pe primul loc, potrivit datelor Office for National Statistics 

Pe locul doi se află, la fel ca în anul precedent, prenumele "Noah", urmat de "Oliver".

sursă: grafică Visual Capitalist, sursă date ONS

Creșterea popularității numelui reflectă evoluția demografică a minorității musulmane pe teritoriul Regatului Unit: în Anglia și Țara Galilor trăiesc aproximativ 4 milioane de musulmani, reprezentând 6,5% din populație, conform recensământului din 2021. Alegerea numelui Muhammad are o puternică semnificație religioasă și culturală, fiind asociată cu profetul Islamului și valorile tradiționale ale comunității musulmane.

În interval de un deceniu, prenumele "Muhammad" a urcat 13 poziții în clasament, în condițiile în care varianta alternativă "Mohammed" se regăsește pe locul 21.