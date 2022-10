- Ce faci?

- Bine, bine.

- Slavă cerului că am dat de tine.

- De ce ai rămas fără suflare?

- Suntem încercuiți, Lyb. În curând vom fi morți.

- Nouă ne-au spus că rezistați acolo. Aveți ordin să mențineți pozițiile până la moarte?

- Lyuba, Lyuba, te-am sunat doar ca să-ți spun la revedere.

- Nu! Nu! Nu!

- Nimănui … Mă auzi? Nu spune nimănui. E f...t aici.

- Ați mai rămas puțini?

- Din grupul meu, din grupa mea de recunoaștere, a mai rămas… De ce am spus asta? Abia am scăpat.

- Abia ce?

- Abia am scăpat. Hai, lasă-mă să stau de vorbă cu tine, măcar două minute. Nu-mi mai pasă de comunicații. Nu-mi mai pasă dacă mă interceptează.

- Nu!

- Nici dacă pică (o rachetă sau un proiectil) aici!

