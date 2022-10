Un avion militar rus Su- 30 s-a prăbușit într-o zonă de case duminică după-amiază, în Irkuțk, Siberia, în apropiere de granița cu Mongolia. Cei doi piloți de la bord au murit. Nu au fost anunțate victime în rândul civililor, potrivit datelor autorităților ruse.

Mai multe imagini cu aeronava în picaj și momentul exploziei la impactul cu solul au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Avionul de vânătoare Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament. Explozia de la contactul cu solul poate fi din cauza rezervorului plin cu benzină și a muniției de la bord.