Un avion de vânătoare rus s-a prăbuşit duminică peste o clădire rezidenţială în Irkutsk, în Siberia, au anunţat autorităţile locale, precizând că nicio informaţie despre eventuali răniţi nu este disponibilă pentru moment, informează agenţiile de presă internaţionale.

Cel puțin 150 de case au rămas fără curent electric după incidentul aviatic.

Potrivit TASS, în afară de cei doi piloți care au decedat nu au fost raportate victime în rândul civililor. Avionul a căzut în zona de case de nefamiliști de la periferie.



"Un avion de tip Su a căzut peste o casă de două etaje la Irkutsk", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev.

Two people died in a plane crash in Irkutsk (Russia), according to some reports, they were pilots. Media reports about it.



The Su-30 aircraft in Irkutsk crashed during a test flight. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/f7bJoOIq4X — Животный мир (@dragon_of_time_) October 23, 2022



Potrivit serviciilor de urgenţă citate de agenţiile de presă ruse, este vorba de un avion de vânătoare Su-30, care s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament. Cei doi piloți aflați la bord au murit.

Suprafața pe care s-a extins incendiul a ajuns la 200 de metri pătrați. Ministerul Intervețiilor de Urgență a anunțat că incendiul a fost localizat de pompieri, scrie TASS.

Two pilots died in plane crash in Irkutsk, no victims among the population, fire on the ground localized, Russian Ministry of Emergency Situations said. #Russia pic.twitter.com/fLTbpKzLIt — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) October 23, 2022

Pe rețelele de socializare au fost postate deja mai multe videoclipuri cu incendiul provocat după prăbușire. Oamenii sunt disperați, iar la locul incidentului intervine nu număr impreionant de echipaje speciale de urgență.